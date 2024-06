A chuva mais uma vez prejudicou a jornada em Roland Garros. Com as quadras descobertas sem condições de receber jogos, as atenções ficaram para as partidas na Philippe-Chatrier, a quadra central, e a Suzanne Lenglen, também coberta do Grand Slam de Paris. O palco dos principais embates viu a líder do ranking e atual campeã, Iga Swiatek, precisar de todo seu talento para evitar uma eliminação precoce diante de Naomi Osaka - salvou um match point em partida de três horas.