O grego Stefanos Tsitsipas, número 9 do mundo e um dos favoritos ao título em Roland Garros, sofreu mais do que o previsto e chegou a perder um set, mas avançou à terceira rodada do torneio ao derrotar o alemão Daniel Altmaier,83º do mundo, nesta quarta-feira (29) por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/2, 6/7 (2) e 6/4, em duas horas e 43 minutos de partida.