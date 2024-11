Ser contra PEC da escala 6x1 sem oferecer nada em troca é tiro no pé

Suponhamos que a Proposta de Emenda à Constituição da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que pretende acabar com o regime de seis dias de trabalho por semana, não seja aprovada no Congresso. Essa, por enquanto, é uma hipótese provável. Representantes de praticamente todos os setores têm se manifestado contra o projeto — e os argumentos, em geral bem plausíveis, vão muito além da velha fábula do empresário malvado.