O Conselho Deliberativo da Portuguesa aprovou por aclamação a proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Agora, será convocada uma assembleia para que os sócios votem e decidam o destino do clube paulista. O número de associados adimplentes é estimado em 300 torcedores. A reunião teve até mesmo apoio da torcida do lado de fora do estádio do Canindé e comemoração após o resultado.