A tunisiana Ons Jabeur, número 9 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Roland Garros ao derrotar a colombiana Camila Osorio,77ª do ranking, nesta quarta-feira (29). A jogadora de 19 anos fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3, em uma hora e 44 minutos de partida.