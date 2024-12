Atacante Mykhailo Mudryk, do Chelsea, é flagrado em teste antidoping

O atacante Mykhailo Mudryk, do Chelsea, foi flagrado em teste antidoping. O jogador ucraniano, de 23 anos, testou positivo para a substância proibida Meldonium, de acordo com a imprensa internacional. O atleta afirmou que nunca ingeriu qualquer substância proibida ao longo de sua carreira.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a direção do Chelsea admitiu que Mudryk, um dos jogadores mais caros da história, apresentou um "resultado adverso" num teste de urina. O jogador da Ucrânia foi comprado pelo clube inglês por US$ 108 milhões, equivalente a R$ 655 milhões, em 2023.

"Tanto o clube quanto Mykhailo apoiam totalmente o programa de testes da FA (Associação de Futebol da Inglaterra) e todos os nossos jogadores, incluindo Mykhailo, são testados regularmente. Mykhailo confirmou categoricamente que nunca usou conscientemente nenhuma substância proibida. Tanto Mykhailo quanto o clube agora trabalharão com as autoridades relevantes para estabelecer o que causou a descoberta adversa", informou o Chelsea.

Tanto o Chelsea quanto a FA não revelaram a substância detectada nas amostras de urina do jogador. Mas, de acordo com o site The Athletic, o teste flagrou a presença de meldonium, mesma substância que causou a suspensão da ex-tenista russa Maria Sharapova por 15 meses em 2016.