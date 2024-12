Felipe Melo investe no futebol carioca e adquire SAF em parceria com grupo internacional

Felipe Melo não ficará no Fluminense em 2025. Camila Hermes / Agencia RBS

O volante Felipe Melo, que não terá seu contrato renovado com o Fluminense em 2025, acertou a compra da SAF do Americano, de Campos dos Goytacazes, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca.

A aquisição foi concretizada em parceria com o Grupo Boston City, um conglomerado liderado pelo empresário brasileiro Renato Valentim.

A negociação foi aprovada por unanimidade durante reunião do Conselho Deliberativo do Americano nesta segunda-feira (16), após deliberações iniciadas em um encontro anterior, na última terça-feira (10). Os valores da transação não foram divulgados.

Apesar do investimento, a participação de Felipe Melo na gestão do clube deverá ser majoritariamente financeira. O jogador, que completa 41 anos em breve, expressou o desejo de continuar atuando profissionalmente até o final de 2025 e está em busca de um novo clube para encerrar a carreira. Após pendurar as chuteiras, o objetivo é se tornar treinador, área em que já tem buscado qualificação.

A não renovação do contrato de Felipe Melo com o Fluminense foi confirmada pelo presidente do clube, Mário Bittencourt. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro.