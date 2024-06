O russo Andrey Rublev, número 6 do mundo, foi eliminado na terceira rodada de Roland Garros ao ser derrotado pelo italiano Matteo Arnaldi, 35º do ranking, nesta sexta-feira (31). ao ser derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (6), 6/2 e 6/4, em duas horas e 33 minutos na quadra Suzanne Lenglen.