A edição 2024 de Roland Garros deixará lembranças distintas ao tênis italiano. No saibro parisiense, Jannik Sinner se tornou o primeiro jogador da Itália a liderar o ranking mundial de simples. Porém, o novo número 1 caiu na semifinal diante do espanhol Carlos Alcaraz. Na chave feminina, Jasmine Paolini fez grande campanha e chegou à final, mas não resistiu a melhor jogadora da atualidade, a polonesa Iga Swiatek. Paolini ainda disputou a decisão de duplas femininas com a compatriota Sara Errani, mas novamente o título escapou. O fato se repetiu na final de duplas masculinas, onde Simone Bolelli e Andrea Vavassori também ficaram com o vice-campeonato ao perderem para o salvadorenho Marcelo Arévalo e o corata Mate Pavic.