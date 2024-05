A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Sérvia, nesta sexta-feira (24), por 3 sets a 1, parciais de 25/21, 25/20, 22/5 e 25/22 , em partida disputada no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e chegou à segunda vitória na Liga das Nações. Com o resultado, o Brasil está em oitavo lugar e entra na zona de classificação para as quartas de final.