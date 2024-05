Classificadas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, as nadadoras Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut brilharam na etapa da Copa do Mundo de águas abertas disputada em Golfo Aranci, na Itália. Nesta sexta (24), elas fizeram uma dobradinha no pódio na prova de 10km, com Ana em primeiro lugar e Viviane, em segundo.