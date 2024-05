Após fazer um alerta sobre as águas do Rio Sena no início do ano, Ana Marcela Cunha afirmou nesta terça-feira (14) que não está mais preocupada com a qualidade da futura sede da prova de águas abertas na Olimpíada de Paris-2024. A atual campeã olímpica dos 10km disse que mudou de ideia ao receber mais informações sobre um possível plano B, mas preferiu fazer mistério sobre qual seria a alternativa da organização dos Jogos Olímpicos.