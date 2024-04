Sim, joguei beach tennis em La Paz. Antes de mergulhar na cobertura da estreia do Grêmio na Libertadores, acordei cedo nesta terça (2) e fui a um clube na zona sul da capital boliviana jogar uma partida com Rodrigo Arias, 34 anos, atleta profissional e número 2 da Bolívia no ranking mundial da modalidade. O meu objetivo: sentir na pele os efeitos da altitude de 3,6 mil metros, condição que o Tricolor vai enfrentar na partida contra o The Strongest, às 21h (horário de Brasília).