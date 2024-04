Derrotar times mais renomados não é uma novidade para o técnico do The Strongest, adversário do Grêmio na estreia na Copa Libertadores. Menos de dois anos após eliminar o Inter da Copa Sul-Americana, quando ainda dirigia o Melgar-PER, o argentino Pablo Lavallén, agora no "Tigre" boliviano, tenta repetir a dose contra o arquirrival. Mesmo que o Tricolor viaje a La Paz com time reserva, o comandante da equipe boliviana descarta o rótulo de favorito.