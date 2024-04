Já concentrado em Santa Cruz de La Sierra, primeira parada tricolor em solo boliviano, o Grêmio se prepara para enfrentar uma verdadeira "blitz" do ataque do The Strongest na partida desta terça (2), em La Paz. Por conta da altitude de 3,6 mil metros da capital boliviana, o técnico Renato Portaluppi pretende utilizar uma estratégia defensiva, ciente de que os seus defensores serão bastante pressionados na saída de bola.