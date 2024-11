O presidente do Corinthians, Augusto Melo, acredita que o pedido de impeachment a ser votado no Conselho Deliberativo do clube na quinta-feira é uma tentativa de "golpe" contra o mandato dele. Para o mandatário, a atual gestão profissionalizou o Corinthians e desfez acordos que não eram vantajosos ao clube, o que teria desagradado certos grupos.