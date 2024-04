A direção e a comissão técnica do Grêmio adotaram uma série de medidas para atenuar ao máximo os efeitos da altitude de La Paz, antes da estreia na Libertadores, contra o The Strongest, nesta terça-feira (2). Uma das principais foi o aluguel de um cilindro de oxigênio, que estará à disposição no vestiário para o caso de algum jogador sentir de forma mais grave os efeitos do ar rarefeito no Estádio Hernando Siles, situado 3,6 mil metros acima do nível do mar.