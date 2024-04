A emissora espanhola Movistar Plus+ demitiu Germán Burgos, que atuava como comentarista esportivo. A demissão se deu após o ex-goleiro da seleção argentina fazer um comentário polêmico contra Lamine Yamal, do Barcelona. Burgos disse que "se o atacante não der certo no futebol, pode terminar em um semáforo".