Mais uma sessão de gala. Mais um banquete. O futebol, só ele, é capaz de colocar a Restinga numa cabeceira de mesa da Champions League em Paris. Raphinha, o guri da Tinga, foi o grande nome do 3 a 2 do Barcelona sobre o PSG. Fez dois gols, saiu com o troféu de melhor jogador da partida e colocou seu time a um passo da semifinal.