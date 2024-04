O Brasileirão sub-20 está de volta. Com os jovens talentos despontando cada vez mais cedo, a competição tenta conquistar o papel de destaque na revelação das promessas do futebol brasileiro. O Flamengo, atual campeão, e o Palmeiras, ambos com maior poder de investimento, despontam como favoritos. Grêmio e Inter correm por fora na briga pelo título.