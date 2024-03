O atacante Vinicius Jr, da Seleção Brasileira e do Real Madrid, chorou ao falar sobre sua luta contra o racismo em entrevista coletiva nesta segunda-feira (25), na véspera do amistoso contra a Espanha. O atleta, alvo constantes de ataques raciais no país europeu, disse que tem tido menos vontade de jogar por conta dos atos de preconceito.