Após encerrar 2023 com uma sequência de três derrotas nas Eliminatórias, a Seleção Brasileira iniciou 2024 com vitória sobre a Inglaterra. O amistoso, disputado no último sábado no mítico Estádio de Wembley, marcou a estreia de Dorival Jr e o primeiro gol do garoto Endrick pela Seleção. O Desenho Tático de GZH mostra como funcionou o Brasil no primeiro jogo com o novo treinador.