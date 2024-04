O brasileiro Hugo Calderano está na final do WTT Champions Incheon, na Coreia do Sul, competição válida pelo Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Número 8 do mundo, o carioca terá pela frente o chinês Liang Jingkun, terceiro do ranking, bicampeão mundial por equipes (2022-24) e dono de três medalhas de bronze individuais em campeonatos mundiais (2019-21-23). A decisão ocorrerá no domingo (31), às 6h (de Brasília).