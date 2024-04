Sócrates, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, se tornará nome de rua fora do País. O ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira foi homenageado e agora batiza uma nova rua na cidade de Saint-Ouen, na França, próximo à capital Paris. A homenagem será oficializada neste sábado (30), com a inauguração da via.