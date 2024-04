Número 5 do ranking olímpico, o brasileiro Guilherme Schmidt conquistou neste sábado (30) a medalha de bronze da categoria meio-médio (até 81kg) no Grand Slam de judô de Antalya, na Turquia. Com o resultado, o judoca do Minas Tênis Clube somou 500 pontos no ranking mundial e segue com chances de chegar aos Jogos Olímpicos de Paris como um dos cabeças de chave.