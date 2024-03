O cabeça de chave número 2 do São Léo Open deu adeus à competição logo em sua estreia. O cearense Thiago Monteiro, 110º da classificação da ATP, lutou por cerca de duas horas e meia diante do gaúcho Orlando Luz, porém com o apoio da torcida e de familiares na arquibancada, o tenista nascido em Carzinho fez uma partida de excelência e bateu Monteiro com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5.