Iga Swiatek, número 1 do ranking mundial, está fora do WTA 1000 de Miami. Nesta segunda-feira, a polonesa perdeu nas oitavas de final para a russa Ekaterina Alexandrova, 16ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2 em 1h24min de partida.