O tenista Carlos Alcaraz contou com a torcida de Neymar e de Jimmy Butler para derrotar o francês Gaël Monfils na terceira fase do Masters 1000 de Miami. O jogador do Al-Hilal acompanhou a partida junto do filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, e o astro da NBA, que atua pelo Miami Heat.