O WTA de Miami se aproxima da reta final, e as favoritas vão vivendo momentos distintos. Nesta segunda-feira (25), a atual vice-campeã, Elena Rybakina, garantiu-se nas quartas de final para duelo com a grega Maria Sakkari (8ª favorita), enquanto os torcedores americanos lamentaram a queda de duas representantes: Coco Gauff (3ª), superada por Caroline Garcia, e Madison Keys, eliminada justamente pela tenista do Cazaquistão.