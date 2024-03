Em uma final de duas promessas do tênis brasileiro, Gustavo Heide derrotou João Fonseca, neste domingo (24), por 2 sets 1, parciais de 7/5, 6/7 (6) e 6/1, em 3h15min de partida e sagrou-se campeão do Aberto do Paraguai, torneio Challenger da ATP com premiação total de US$ 82 mil.