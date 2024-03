A brasileira Ingrid Gamarra Martins, atualmente número 53 do mundo no ranking feminino de duplas, conseguiu uma vaga de última hora na chave de duplas do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Aproveitando a oportunidade ao lado da russa Anna Blinkova, a dupla estreou com uma vitória convincente neste domingo (24) no torneio, que oferece uma premiação total de US$ 8,8 milhões (R$ 44 milhões).