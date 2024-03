A bielorrussa Aryna Sabalenka foi eliminada no sábado (23) pela ucraniana Anhelina Kalinina no WTA 1000 de Miami, onde competia sob o impacto da morte de seu ex-namorado Konstantin Koltsov, ocorrida nesta semana. A número dois do ranking mundial perdeu para Kalinina a 36ª colocada por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 1/6 e 6/1 em partida da terceira rodada.