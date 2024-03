A polonesa Iga Swiatek segue soberana em quadra. Neste sábado (23), ela precisou de apenas 67 minutos para derrotar a italiana Camila Giorgi por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 e 6/1, confirmando a sua condição de favorita ao título do torneio em sua estreia no WTA 1000 de Miami.