Campeão júnior do US Open de 2023 e apontado como uma das grandes promessas do circuito internacional de tênis, o brasileiro João Fonseca está perto de conquistar seu primeiro título profissional. Neste sábado (23), ele derrotou o argentino Roman Burruchaga, 161º do ranking mundial, por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (5), 1/6 e 6/3, em 2h40min de partida e disputará a a final do Paraguay Open, torneio da série Challenger da ATP com premiação total de US$ 82 mil.