Os brasileiros Daniel Dutra Silva e Mateus Alves irão disputar a final do Maceió Summer Open de Tênis, primeiro torneio internacional profissional realizado em solo alagoano desde 1992. A competição é disputada nas quadras de saibro cobertas do Jaraguá Tênis Clube, tem premiação total de US$ 25 mil e conta pontos no ranking da ATP.