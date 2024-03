A brasileira Bia Haddad Maia segue com dificuldades para retomar o alto nível e voltar a ter bons resultados. Em jogo encerrado na madrugada deste domingo (24), pelo horário de Brasília, ela amargou mais uma derrota precoce em um grande evento. Ela foi superada pela britânica Katie Boulter, 30ª do ranking mundial, por fáceis 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h30min de partida, e foi eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Miami.