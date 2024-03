O dinamarquês Holger Rune, sexto cabeça-de-chave do Masters 1000 de Miami, sofreu uma derrota contundente neste domingo (24) em sua estreia no torneio diante do húngaro Fabian Marozsan, número 57 do ranking da ATP, que venceu por 2 a 0, com um duplo 6/1, em apenas 59 minutos neste duelo da segunda rodada.