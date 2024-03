O alemão Alexander Zverev, número 5 do mundo, venceu o americano Christopher Eubanks (32º) nesta segunda-feira (25) e se classificou às oitavas de final do Masters 1000 de Miami. O número 5 do ranking mundial fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 6/3, em uma hora e 44 minutos. Em 2018, ele foi finalista na Flórida, perdendo o título para o americano John Isner.