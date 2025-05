Neymar compra Ferrari avaliada em R$ 7,5 milhões; conheça detalhes do carro

O veículo tem 725 cavalos de potência. Ferrari / Divulgação

Neymar adquiriu uma Ferrari modelo Purosangue, avaliada em cerca de R$ 7,5 milhões. O carro pertence a categoria SUV. Diante de possíveis acréscimos de tecnologias, a Ferrari pode ter valor ainda maior.

Modelo personalizado

Modelo chegou ao Brasil em 2023, Ferrari / Divulgação

O carro comprado pelo jogador possui a cor "neropurosangue", preta, apresentando detalhes em vermelho metálico, visíveis com luz específica. O veículo tem 725 cavalos de potência.

O modelo chegou ao Brasil em 2023. No país, chegou a ser formada uma fila de espera de dois anos para comprar o carro. Nas redes sociais, o jogador do Santos publicou uma foto mostrando o interior do veículo, com destaque para o tapete personalizado com o nome de Neymar.

A Ferrari Purosangue é o primeiro modelo da marca com quatro portas e quatro lugares. O porta-malas é o maior já visto em um carro da Ferrari. O veículo é caracterizado por uma aerodinâmica bastante avançada. O chassi tem teto de fibra de carbono. As portas traseiras possuem dobradiças invertidas, acomodando quatro bancos elétricos aquecidos.

Requisitos para comprar

Comprar uma Purosangue requer uma série de requisitos impostos pela marca. Não basta ter dinheiro, é preciso ser cliente "antigo" da marca italiana. Isto é: precisa ter comprado antes dois modelos da marca. Requisito cumprido por Neymar.

Já outro brasileiro passou por constrangimento relacionado ao veículo por ter descumprido um outro requisito imposto pela Ferrari: não se pode comprar uma Purosngue usada. O influenciador Chrys Dias, com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, adquiriu uma e desfilou com ela em sua comunidade em São Paulo. Dias depois, se viu obrigado a abrir mão do carro.

Segundo o site globo.com, Chrys comprou a SUV de uma pessoa física com cadastro na Via Itália, a concessionária autorizada a negociar Ferraris no Brasil, sem a autorização da marca italiana. Com a repercussão dos conteúdos com o carro, a marca entrou em contato com o intermediário e solicitou o cancelamento da negociação do veículo.

A coleção de Ney

Com esta aquisição, Neymar aumenta a coleção de carros luxuosos. O jogador possui, por exemplo, um Porsche 911 GT3 RS, além de um Rolls-Royce de fabricação limitada.