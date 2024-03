Daniil Medvedev continua sem adversários no Masters 1000 de Miami. Atual campeão, o terceiro cabeça de chave ganhou seu terceiro jogo seguido sem perder sets. A vítima desta terça-feira (26) foi o alemão Dominik Koepfer, que sofreu um pneu no segundo set após perder a primeira parcial no tie-break. Agora o russo desafia o empolgado chileno Nicolás Jarry, nesta quarta-feira, pelas quartas de final.