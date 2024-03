Disposto a retomar o trono em Miami, onde ganhou seu primeiro Masters 1000 da carreira em 2022 - caiu na semifinal diante de Jannik Sinner no ano passado -, o espanhol Carlos Alcaraz fez um treino de luxo nesta segunda-feira, diante do veterano francês Gael Monfils, avançando às oitavas de final com 6/2 e 6/4 após 1h15min de jogo.