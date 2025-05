Beatriz Freitas garante sexto bronze do Brasil no no Grand Slam de Judô de Astana

Beatriz Freitas (D) ganhou sua primeira medalha no circuito mundial. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

O Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de Judô de Astana, no Cazaquistão, última etapa da Circuito Mundial antes do Campeonato Mundial, que acontecerá em junho, com seis medalhas de bronze. A curiosidade é que todos os pódios foram conquistados por mulheres.

As primeiras foram Jessica Pereira, Natasha Ferreira e Shirlen Nascimento, na abertura do evento, na sexta-feira. No sábado foi a vez de Rafaela Silva e Luana Carvalho e, neste domingo (11), Beatriz Freitas (Pinheiros-SP), 54ª do ranking mundial do meio-pesado (78 kg) subir no pódio.

Com apenas 23 anos, Beatriz tem a missão de substituir Mayra Aguiar, tricampeã mundial e donas de três bronzes olímpicos. E a vice-campeã mundial júnior de 2022 conquistou sua primeira medalha no circuito internacional após vencer a chinesa Yingxue Wang (ippon) e a francesa Kaila Issoufi (waza-ari) nas rodadas iniciais.

Na sequência, ela perdeu a semifinal diante da sul-coreana Min-ju Kim (ippon) e foi para a disputa do bronze contra a francesa Liz Ngelebeya, derrubada por ippon a 1min46seg do final da luta. A alemã Julie Hoelterhoff ficou com a segunda medalha de bronze em disputa.

O ouro foi ganho pela sul-coreana Min ju-Kim, que derrotou a japonesa Mao Izumi. que havia eliminado a brasileira Karol Gimenes (Flamengo-RJ) nas quartas de final.

Karol estrou ganhando da mongol Dulamsuren Ailtguibaatar, antes de ser derrotada por Izumi, no golden score, e ir para a repescagem, onde voltou a ser superada, desta vez pela francesa Ngelebeya.

Beatriz Souza perde disputa do bronze

Bia (D) venceu apenas uma de suas três lutas. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

Campeã olímpica do pesado (+78 kg), Beatriz Souza (Pinheiros) foi surpreendida logo na estreia, ao perder por yuko, no golden score, para a chinesa Xinran Niu.

Bia foi então para a repescagem e precisou de 1min40seg para derrubar a sériva Milica Zabic por ippon. Com a vitória ela foi para a disputa do bronze contra a japonesa Ruri Takahashi, que fez uma luta tática e forçou o golden score, com as duas judocas empatadas com duas punições.

Com 1min30seg de prorrogação, Takahashi encaixou um contragolpe e derrubou a brasileira, garantindo um lugar no pódio ao lado de Xinran Niu.

A medalha de ouro ficou com a sul-coreana Hyeon-ji Lee, que superou a francesa Julia Tolofua.

Marcelo Fronckowiak perde disputa no bronze e homens ficam sem pódio

Marcelo (E) fez boa competição, mas não conseguiu medalha. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

A grande chance da equipe masculina brasileira encerrar a competição em Astana com uma medalha esteve com Marcelo Fronckowiak na categoria médio (90 kg).

O judoca do Flamengo venceu suas três primeiras lutas, contra o chinês Yadong Xie (waza-ari), o sérvio Miljan Radulj (ippon) e o bielorrusso Aliaksandr Sidoryk (waza-ari) e se garantiu na semifinal.

A vaga na decisão foi perdida para o russo Mikhail Igolnikov, que venceu por waza-ari, jogando o brasileiro para a disputa do bronze contra o tcheco Adam Kopecký, que na segunda rodada havia eliminado o também brasileiro Giovani Ferreira (Pinheiros).

Em uma disputa acirrada, Kopecký levou a melhor com um waza-ari e garantiu a terceira posição ao lado do grego Theodoros Tselidis. A medalha de ouro ficou com Mikhail Igolnikov, que venceu a final contra o compatriota Egor Malakin.