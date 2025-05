Gramado sintético preocupa e Inter tenta adaptação rápida para jogo contra o Botafogo

Comissão técnica está atenta ao desgaste do grupo e, também, ao ritmo que a partida deve adquirir no gramado. Vítor Silva / Botafogo,Divulgação

Botafogo e Inter se enfrentarão, neste domingo (11), no gramado sintético do Estádio Nilton Santos. O piso é um ponto que preocupa a comissão técnica em termos de desgaste do grupo e, também, do ritmo que a partida deve adquirir.

Com apenas um treino antes da partida, realizado no sábado (10), o técnico Roger Machado reforçou a necessidade de os atletas estarem atentos à velocidade da bola no gramado artificial. O mesmo vale para os goleiros, que também fizeram trabalho para tentar uma adaptação rápida.

A chuva fina que cai sobre o Rio de Janeiro nas últimas horas, e que está prevista também para o horário da partida, deve acentuar a aceleração da bola no sintético. Por outro lado, o clima deve proporcionar uma temperatura mais amena aos atletas.

Atletas reclamam

Em fevereiro deste ano, após um protesto dos jogadores nas redes sociais, o técnico Roger Machado reforçou o coro contra os gramados sintéticos no Brasil.

— É outro esporte, em um outro tipo de terreno. O jogo fica completamente diferente, e acho que os atletas fazem bem em se manifestar. Pensando na saúde atlética e para preservar a longevidade dos atletas, eles estão fazendo um questionamento justo — afirmou, à época.

O desgaste do grupo neste momento, somado ao jogo no gramado artificial, também preocupa a comissão. Atletas como Fernando, Alan Patrick e Wesley devem ser preservados visando também a partida decisiva contra o Nacional, pela Libertadores.

Um provável time do Inter para enfrentar o Botafogo tem Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia; Bruno Tabata, Oscar Romero, Gustavo Prado; Lucca. A partida acontece às 20h.