Grêmio já deixou de transferir R$ 10 milhões para a Arena por ingresso de sócios no estádio

Arena Porto-Alegrense tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2032.

Desde o início do ano, o Grêmio já deixou de transferir R$ 10 milhões para a Arena Porto-Alegrense . Os valores são correspondentes ao ingresso de sócios no estádio. Por mês, o clube gaúcho é obrigado a pagar R$ 2 milhões.

O Tricolor decidiu não mais fazer a transferência porque comprou parte da dívida pela construção da Arena. Em outubro de 2024, o clube pagou R$ 20 milhões para o Banrisul e assumiu um crédito de R$ 75,46 milhões que precisa ser pago pela administradora do estádio .

Consequências

Com R$ 2 milhões a menos em caixa por mês, a Arena está deixando de pagar alguns compromissos com empresas terceirizadas. Além disso, a gestora do estádio resolveu retirar em torno de 50 cadeiras Gold e seis camarotes que oferecia como cortesia ao Tricolor.