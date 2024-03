Após excelente campanha no Grand Prix da Áustria, há duas semanas, a seleção brasileira de judô retornará ao Circuito Mundial a partir desta sexta-feira (22) para a disputa do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. A competição vai contar com mais de 500 atletas de 83 países, dentre eles 20 brasileiros, em busca de preciosos pontos na corrida de classificação rumo aos Jogos de Paris 2024. Os vencedores de cada categoria faturam 1.000 pontos no ranking olímpico.