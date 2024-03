O Brasil encerrou sua campanha no Grand Prix de Judô da Áustria, disputado na cidade de Linz, com a primeira colocação no quadro de medalhas. A liderança foi assegurada neste domingo (10), com a conquista de duas medalhas de ouro, com Leonardo Gonçalves (Sogipa) e Beatriz Souza (Pinheiros-SP) e uma medalha de bronze com Rafael Buzacarini (Pinheiros), que somadas ao ouro de Larissa Pimenta colocaram a equipe brasileira à frente do Japão, que somou dois ouros, uma prata e dois bronzes.