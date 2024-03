Os dois primeiros classificados para as quartas de final da Champions League foram conhecidos nesta terça-feira (5). Em Munique, na Alemanha, o Bayern de Munique goleou a Lazio por 3 a 0, e avançou com agregado de 3 a 1. No duelo realizado em San Sebastián, na Espanha, o PSG também levou a melhor, por 2 a 1, e se classificou, com placar total de 4 a 1.