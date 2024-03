Principal competição de clube do planeta, a Champions League terá um novo formato a partir da edição 2024/2025, como divulgado pela Uefa nesta segunda-feira (4). A começar pelo número de participantes, que vai aumentar de 32 para 36, até a fórmula de disputa, agora com quatro grupos com nove representantes. Os 12 piores ao final da fase inicial não poderão mais disputar a Europa League da mesma temporada.