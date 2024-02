A quarta-feira (14) de Champions League foi favorável às equipes mandantes. O Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0 a Real Sociedad, no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, enquanto a Lazio ganhou do Bayern de Munique por 1 a 0, em partida disputada no Stadio Olímpico de Roma, na Itália.