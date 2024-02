A Uefa aumentou a premiação para os clubes que participam da Champions League, torneio que terá novo formato a partir da próxima temporada. Quem for campeão em 2024/25 pode receber até 200 milhões de euros — mais de R$ 1 bilhão —, pela campanha vitoriosa, mais outras receitas como bilheteria, segundo cálculos do jornal espanhol "As".